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Рубль теряет позиции на Московской бирже

16:15 29.09.2023 Источник: Интерфакс, ТАСС

Доллар США, евро и китайский юань уверенно растут на Московской бирже днем в пятницу, доллар при этом обновил максимальные отметки с начала сентября. Рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине после завершения накануне налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 97,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 98 руб. впервые с 8 сентября. Евро к этому времени стоил 103,37 руб./EUR1, подорожав на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 97,19 копейки - до 100,21 руб. Курс китайского юаня поднялся на 9,2 копейки - до 13,4 руб.

Банк России установил на 30 сентября 2023 г. — 2 октября 2023 г. официальный курс доллара на уровне 97,4147 руб., что на 41 коп. выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 руб. 7 коп., до 103,1631 руб. Официальный курс юаня повышен на 8 коп., до 13,3587 руб.

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