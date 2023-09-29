Рубль теряет позиции на Московской бирже
16:15 29.09.2023 Источник: Интерфакс, ТАСС
Курс доллара США составил 97,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 98 руб. впервые с 8 сентября. Евро к этому времени стоил 103,37 руб./EUR1, подорожав на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 97,19 копейки - до 100,21 руб. Курс китайского юаня поднялся на 9,2 копейки - до 13,4 руб.
Банк России установил на 30 сентября 2023 г. — 2 октября 2023 г. официальный курс доллара на уровне 97,4147 руб., что на 41 коп. выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 1 руб. 7 коп., до 103,1631 руб. Официальный курс юаня повышен на 8 коп., до 13,3587 руб.
НОВОСТИ
- 15:30 29.09.2023
- На следующий год в бюджете РФ на социальные нужды предусмотрено более 7 трлн руб
- 14:30 29.09.2023
- Подмосковье стало одним из лидеров в рейтинге бизнес-комфорта
- 14:30 29.09.2023
- Заявление Санду, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья, предательство - Додон
- 14:20 29.09.2023
- Киев не уверен, что у Запада такие же представления о «победе»
- 14:10 29.09.2023
- Секретарь СНБО считает, что каждый житель Украины должен иметь в доме пулемет
- 13:30 29.09.2023
- Орбан сомневается, что скоро начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС
- 13:20 29.09.2023
- Мораторий на промысел осетровых продлен на 2024 год - Росрыболовство
- 13:10 29.09.2023
- Большинство граждан Молдавии против курса Санду на разрыв отношений с РФ - Додон
- 12:30 29.09.2023
- Из Нагорного Карабаха в Армению эвакуировано около 89 тыч. человек
- 12:20 29.09.2023
- Более чем на 30% в первом полугодии выросли цены на электричество в ФРГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать