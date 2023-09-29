Швейцария намерена укреплять связи с НАТО – правительственный документ
20:05 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с меняющейся ситуацией в Европе европейская безопасность становится еще более важной для внешней политики Швейцарии. Хотя ОБСЕ сохраняет важную роль, Швейцария хочет укрепить сотрудничество в области политики безопасности с ЕС и НАТО, а также с двусторонними партнерами», — говорится в документе. Правительство подчеркнуло в этой связи «решимость укреплять политический диалог с НАТО, улучшать оперативную совместимость своей армии, изучать возможность более широкого участия в учениях Альянса и продолжать откомандировывать персонал в штаб-квартиру и центры НАТО».
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