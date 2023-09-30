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НОВОСТИ

В результате аварии автобуса в Турции погибли шесть человек

11:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 6 человек погибли, еще 35 пострадали в результате аварии междугородного автобуса в провинции Амасья на севере Турции.

Как сообщает телеканал A haber, автобус вез местных жителей из Измира на западе страны через Анкару в город Токат одноименной провинции в 300 км к востоку от турецкой столицы. Около 06:45 (совпадает с мск) водитель не справился с управлением в районе города Мерзифон, и автобус опрокинулся на бок в кювет.

На месте происшествия работают полиция и медики. Все пострадавшие доставлены в местные больницы.

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