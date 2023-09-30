Китайские железные дороги установили суточный рекорд пассажироперевозок
19:30 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские железные дороги (China National Railway Group) установили национальный рекорд пассажироперевозок, отправив за один день 29 сентября 20,098 млн пассажиров.
«Впервые в истории количество пассажиров, отправленных железными дорогами за один день, превысило 20 млн», — говорится в сообщении компании.
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