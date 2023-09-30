0
0
57
НОВОСТИ

Китайские железные дороги установили суточный рекорд пассажироперевозок

19:30 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские железные дороги (China National Railway Group) установили национальный рекорд пассажироперевозок, отправив за один день 29 сентября 20,098 млн пассажиров.

«Впервые в истории количество пассажиров, отправленных железными дорогами за один день, превысило 20 млн», — говорится в сообщении компании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 30.09.2023
Производитель БПЛА Bayraktar намерен за 1,5 года достроить завод на Украине
0
131
18:30 30.09.2023
Венгрия считает недостаточным решение Украины о банке OTP и не одобрит ей военную помощь
0
182
18:00 30.09.2023
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
0
222
17:30 30.09.2023
В Баку сообщили о задержании экс-главы МИД Нагорного Карабаха Давида Бабаяна
0
240
17:00 30.09.2023
Падение цен на топливо в опте уже снизило его стоимость для аграриев — Новак
0
266
16:00 30.09.2023
Новых регионов в составе России станет больше — Медведев
0
340
15:00 30.09.2023
Из Карабаха в Армению прибыли свыше 100 тысяч беженцев
0
388
14:00 30.09.2023
Зеленский намерен создать военный фонд и пополнять его за счет российских активов
0
437
13:00 30.09.2023
Изменений ключевой ставки в текущем году не ожидается, считает Клепач
0
423
12:30 30.09.2023
Группировка «Днепр» пресекла попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин
0
499

Возврат к списку