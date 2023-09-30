Китайские железные дороги установили суточный рекорд пассажироперевозок

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские железные дороги (China National Railway Group) установили национальный рекорд пассажироперевозок, отправив за один день 29 сентября 20,098 млн пассажиров.

«Впервые в истории количество пассажиров, отправленных железными дорогами за один день, превысило 20 млн», — говорится в сообщении компании.