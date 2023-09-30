Гражданка РФ погибла, четверо россиян пострадали в ДТП в Анталье — генконсульство
21:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одна россиянка погибла, еще четверо граждан РФ получили травмы в результате ДТП в турецкой курортной провинции Анталья. Об этом сообщило расположенное там генеральное консульство РФ.
«30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи. Двое из них в реанимации. Генконсульство России в Анталье выясняет подробности случившегося», — проинформировали дипломаты.
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