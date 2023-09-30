0
0
2
НОВОСТИ

Гражданка РФ погибла, четверо россиян пострадали в ДТП в Анталье — генконсульство

21:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна россиянка погибла, еще четверо граждан РФ получили травмы в результате ДТП в турецкой курортной провинции Анталья. Об этом сообщило расположенное там генеральное консульство РФ.

«30 сентября в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи. Двое из них в реанимации. Генконсульство России в Анталье выясняет подробности случившегося», — проинформировали дипломаты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 30.09.2023
Китайские производители беспилотников сократили поставки на Украину — NYT
0
149
20:00 30.09.2023
ВСУ сосредоточили морпехов у Энергодара и на островах в устье Днепра — Рогозин
0
177
19:30 30.09.2023
Китайские железные дороги установили суточный рекорд пассажироперевозок
0
208
19:00 30.09.2023
Производитель БПЛА Bayraktar намерен за 1,5 года достроить завод на Украине
0
262
18:30 30.09.2023
Венгрия считает недостаточным решение Украины о банке OTP и не одобрит ей военную помощь
0
300
18:00 30.09.2023
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
0
329
17:30 30.09.2023
В Баку сообщили о задержании экс-главы МИД Нагорного Карабаха Давида Бабаяна
0
330
17:00 30.09.2023
Падение цен на топливо в опте уже снизило его стоимость для аграриев — Новак
0
349
16:00 30.09.2023
Новых регионов в составе России станет больше — Медведев
0
417
15:00 30.09.2023
Из Карабаха в Армению прибыли свыше 100 тысяч беженцев
0
454

Возврат к списку