Байден считает, что у него лучшие позиции для победы над Трампом в 2024 году
17:30 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не единственный представитель Демократической партии, который может защитить демократию, но я нахожусь в наилучшей позиции, чтобы обеспечить, чтобы тот парень, который может представлять угрозу для демократии (Трамп — прим. ТАСС), не стал президентом», — заявил Байден в интервью порталу ProPublica в ответ на вопрос, почему он считает себя лучшим кандидатом на президентских выборах от демократов.
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