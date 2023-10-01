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Байден считает, что у него лучшие позиции для победы над Трампом в 2024 году

17:30 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что находится в наилучшей позиции по сравнению со своими сопартийцами, чтобы добиться победы над своим предшественником Дональдом Трампом на выборах главы государства в 2024 году.

«Я не единственный представитель Демократической партии, который может защитить демократию, но я нахожусь в наилучшей позиции, чтобы обеспечить, чтобы тот парень, который может представлять угрозу для демократии (Трамп — прим. ТАСС), не стал президентом», — заявил Байден в интервью порталу ProPublica в ответ на вопрос, почему он считает себя лучшим кандидатом на президентских выборах от демократов.

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