ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі. Об этом заявил генеральный директор компании — производителя Baykar Халук Байрактар.

«Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения», — сказал он в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

По словам Байрактара, для производства на Украине того или иного типа БПЛА компания должна иметь разрешение от правительства Турции. «В оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а у нас есть это разрешение. Поэтому вопрос Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу», — добавил глава компании.