ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar
10:32 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі. Об этом заявил генеральный директор компании — производителя Baykar Халук Байрактар.
«Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения», — сказал он в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом).
По словам Байрактара, для производства на Украине того или иного типа БПЛА компания должна иметь разрешение от правительства Турции. «В оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а у нас есть это разрешение. Поэтому вопрос Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу», — добавил глава компании.
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