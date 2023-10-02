В ЛНР задержан подозреваемый в шпионаже местный житель
11:05 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы задержали в ЛНР местного жителя, который передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и ВС РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.
«Установлено, что уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Фигурант задержан», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж».
НОВОСТИ
- 11:32 02.10.2023
- Болгария введет запрет на въезд российских машин
- 11:20 02.10.2023
- ЕС будет просить США продолжить финансирование Украины — Боррель
- 11:00 02.10.2023
- Автобус попал в ДТП на Кубани, пострадали 9 человек
- 10:32 02.10.2023
- ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar
- 10:20 02.10.2023
- В Канаде медведь гризли убил двух человек в национальном парке
- 10:05 02.10.2023
- В Харькове произошла серия взрывов
- 10:00 02.10.2023
- Курс юаня в ходе торгов на Мосбирже превысил 13,5 руб., евро — 104 руб.
- 09:32 02.10.2023
- Войска РФ отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР, уничтожив более 300 боевиков
- 09:20 02.10.2023
- Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его бросил
- 09:05 02.10.2023
- В Еврокомиссии заявили о беспрецедентной дезинформации на выборах в Словакии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать