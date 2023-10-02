0
0
0
НОВОСТИ

Болгария введет запрет на въезд российских машин

11:32 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на въезд российских машин на территорию Болгарии начнет действовать с конца понедельника. Об этом в эфире Болгарского национального телевидения сообщил директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов.

«Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей в Болгарию начнет действовать на территории страны, и хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев», — отметил он.

Как пишет газета «24 часа», Златанов не смог уточнить, сколько машин с российской регистрацией въезжают в страну ежемесячно, но отметил, что их не так много.

Запрет на въезд российских автомобилей уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, и с 3 октября будет введен в Норвегии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 02.10.2023
ЕС будет просить США продолжить финансирование Украины — Боррель
0
73
11:05 02.10.2023
В ЛНР задержан подозреваемый в шпионаже местный житель
0
103
11:00 02.10.2023
Автобус попал в ДТП на Кубани, пострадали 9 человек
0
119
10:32 02.10.2023
ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar
0
167
10:20 02.10.2023
В Канаде медведь гризли убил двух человек в национальном парке
0
173
10:05 02.10.2023
В Харькове произошла серия взрывов
0
197
10:00 02.10.2023
Курс юаня в ходе торгов на Мосбирже превысил 13,5 руб., евро — 104 руб.
0
193
09:32 02.10.2023
Войска РФ отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР, уничтожив более 300 боевиков
0
221
09:20 02.10.2023
Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его бросил
0
242
09:05 02.10.2023
В Еврокомиссии заявили о беспрецедентной дезинформации на выборах в Словакии
0
270

Возврат к списку