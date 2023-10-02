Болгария введет запрет на въезд российских машин
11:32 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на въезд российских машин на территорию Болгарии начнет действовать с конца понедельника. Об этом в эфире Болгарского национального телевидения сообщил директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов.
«Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей в Болгарию начнет действовать на территории страны, и хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев», — отметил он.
Как пишет газета «24 часа», Златанов не смог уточнить, сколько машин с российской регистрацией въезжают в страну ежемесячно, но отметил, что их не так много.
Запрет на въезд российских автомобилей уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, и с 3 октября будет введен в Норвегии.
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