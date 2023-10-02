В Бундестаге допустили увеличение численности солдат Бундесвера в Косове
18:40 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) на фоне роста напряженности между Сербией и непризнанным Косово не исключила увеличения численности контингента Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в крае. Об этом она заявила редакционному объединению RND.
«Согласно мандату, численность личного состава составляет 400 военнослужащих», — сказала Штрак-Циммерман. «В настоящее время в составе KFOR состоят 85 женщин-солдат. Так что еще есть возможности для увеличения без необходимости изменения мандата», — пояснила она. При этом политик добавила, что комитет получает регулярные отчеты о состоянии дел. «Поэтому, если возникнет необходимость, мы также направим туда больше [военнослужащих]», — резюмировала Штрак-Циммерман.
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