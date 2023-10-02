Австрия потратит 20 млн. евро на переоборудование дома Гитлера в полицейский участок
19:20 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Австрии потратят 20 млн. евро, чтобы перестроить дом, в котором родился Адольф Гитлер, под полицейский участок. Об этом сообщает телеканал ORF.
Здание в городе Браунау, федеральная земля Верхняя Австрия, планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Строительные работы начались в понедельник.
Ранее с критикой этих планов выступил австрийский режиссер Гюнтер Швайгер. Он утверждал, что наткнулся на сообщение в газете от 1939 года, в котором говорилось, что Гитлер хотел бы передать дом, где провел детство, под административные цели. По его мнению, переоборудование здания под полицейский участок соответствовало бы пожеланию Гитлера. Однако историк Оливер Раткольб из комиссии, которая занималась судьбой дома, назвал вывод Швайгера абсурдным.
Дом пустует с 2011 года, в 2016 году он был передан государству.
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