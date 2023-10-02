Зарплаты госслужащих и бюджетников с октября вырастут на 5,5%

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с октября текущего года увеличить на 5,5% заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета <…> принять меры по увеличению с 1 октября 2023 г. на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба», — говорится в документе.