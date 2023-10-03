Экс-премьер СССР Рыжков покинул Совет Федерации
09:05 03.10.2023 Источник: Lenta.ru
Бывший премьер СССР, старейший сенатор Николай Рыжков ушел с поста представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации. Это следует из опубликованного на сайте Совфеда постановления.
Согласно документу, подписанному спикером верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, полномочия Рыжкова прекратили досрочно 25 сентября.
Николаю Рыжкову 94 года. Он занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 09:00 03.10.2023
- Подготовка к президентским выборам: Кремль формирует список доверенных лиц кандидата - СМИ
- 22:40 02.10.2023
- Налаживание отношений Варшавы и Киева требует «титанических усилий» — МИД Польши
- 22:00 02.10.2023
- Пакистан депортирует более миллиона нелегальных афганских мигрантов
- 21:20 02.10.2023
- Белый дом заявил, что готов помогать Киеву, но республиканцы не способствуют этому
- 20:40 02.10.2023
- Зарплаты госслужащих и бюджетников с октября вырастут на 5,5%
- 20:00 02.10.2023
- Российско-азербайджанский патруль обстрелян неизвестным из снайперского оружия в Карабахе
- 19:20 02.10.2023
- Австрия потратит 20 млн. евро на переоборудование дома Гитлера в полицейский участок
- 18:40 02.10.2023
- В Бундестаге допустили увеличение численности солдат Бундесвера в Косове
- 18:00 02.10.2023
- США мешают Мексике вступить в БРИКС — депутат
- 17:32 02.10.2023
- Нигер принял инициативу Алжира по восстановлению в стране конституционного строя — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать