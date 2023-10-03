Экс-премьер СССР Рыжков покинул Совет Федерации

09:05 Источник: Lenta.ru

Бывший премьер СССР, старейший сенатор Николай Рыжков ушел с поста представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации. Это следует из опубликованного на сайте Совфеда постановления.

Согласно документу, подписанному спикером верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, полномочия Рыжкова прекратили досрочно 25 сентября.

Николаю Рыжкову 94 года. Он занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года. Lenta.Ru