0
0
140
НОВОСТИ

Украинский беспилотник уничтожен системой ПВО в Брянской области

09:32 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожен системой ПВО над Трубчевским районом Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

На месте работают оперативные службы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 03.10.2023
ЕК может разморозить около 13 млрд евро для Венгрии ради поддержки ей помощи Украине
0
35
10:20 03.10.2023
Авария «Луны-25» произошла из-за нештатной работы бортового комплекса управления
0
68
10:05 03.10.2023
Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
0
102
10:00 03.10.2023
США выделят Украине очередной пакет помощи на текущей неделе — Politico
0
109
09:20 03.10.2023
Уходящим из России компаниям в 1,5 раза увеличат взнос в бюджет
0
161
09:05 03.10.2023
Экс-премьер СССР Рыжков покинул Совет Федерации
0
214
09:00 03.10.2023
Подготовка к президентским выборам: Кремль формирует список доверенных лиц кандидата - СМИ
0
192
22:40 02.10.2023
Налаживание отношений Варшавы и Киева требует «титанических усилий» — МИД Польши
0
613
22:00 02.10.2023
Пакистан депортирует более миллиона нелегальных афганских мигрантов
0
639
21:20 02.10.2023
Белый дом заявил, что готов помогать Киеву, но республиканцы не способствуют этому
0
615

Возврат к списку