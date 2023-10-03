Украинский беспилотник уничтожен системой ПВО в Брянской области
09:32 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожен системой ПВО над Трубчевским районом Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.
На месте работают оперативные службы.
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