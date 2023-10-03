Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из этого списка, которые останутся в Индии после указанной даты.