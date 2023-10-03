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ЕК может разморозить около 13 млрд евро для Венгрии ради поддержки ей помощи Украине

10:32 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) планирует разморозить около 13 млрд евро для Венгрии, чтобы увеличить бюджет блока, а также чтобы заручиться поддержкой Будапешта в вопросе предоставления финансовой помощи Киеву. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников.

По их данным, предполагается, что сумма будет разморожена до конца ноября.

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