ЕК может разморозить около 13 млрд евро для Венгрии ради поддержки ей помощи Украине

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) планирует разморозить около 13 млрд евро для Венгрии, чтобы увеличить бюджет блока, а также чтобы заручиться поддержкой Будапешта в вопросе предоставления финансовой помощи Киеву. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников.

По их данным, предполагается, что сумма будет разморожена до конца ноября.