Талибы закрыли две школы в центре Афганистана, из-за того, что учителя брили бороды

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) закрыли две частные школы в провинции Газни (центральная часть страны) из-за того, что учителя в них сбривали бороды. Об этом сообщила газета «Хашт-э субх» со ссылкой на местные источники.

По их данным, еще одной причиной принятия решения о прекращении работы учебных заведений могло стать несоблюдение преподавательницами норм ношения хиджаба. Школы были закрыты в понедельник, 2 октября, по решению местного филиала министерства повеления благого и запрета предосудительного.

Кроме того, сторонники «Талибана» закрыли еще два центра детского образования в Газни из-за того, что занятия в них посещали девочки — хотя обучение детей разных полов велось в соответствии с требованиями талибов и было раздельным.