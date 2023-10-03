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К берегу Сахалина штормом прибило сухогруз под флагом Либерии

13:20 03.10.2023 Источник: Интерфакс

Шторм вынес сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии во вторник днем к побережью в Углегорском районе на западном побережье Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в морском координационном спасательном центре "Южно-Сахалинск".

"Сухогруз вынесло к побережью", - сказал сотрудник центра.

Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе ООО "Восточная горнорудная компания", которая осуществляет свою деятельность в Углегорском морском порту, отметив, что судно на мель не село, а стоит на якоре, пережидая непогоду.

"Судно прибило ближе к берегу из-за непогоды. В данный момент оно стоит на якоре. Глубина моря в месте, где находится судно, составляет 20 метров, в то время как максимальная осадка "Queen lend" - 7 метров. Опасности разлива нефтепродуктов нет. Дрейф (судна - ИФ) в данный момент не наблюдается", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, ветер в этом районе стихает, "экипаж ждет улучшения погоды, после чего перейдет обратно на рейд морпорта Шахтерска".

На борту сухогруза находится экипаж из 22 граждан КНР.

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