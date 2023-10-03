Винер заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским спортсменам не разрешили принять участие в детских соревнованиях по художественной гимнастике, проходящих на территории Сингапура. Об этом журналистам сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Мы получили приглашение от Сингапура на детские соревнования, а на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало. Хотя там только дети, даже нет взрослых соревнований», — сказала Винер.