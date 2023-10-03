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ВСУ не дают военным сгруппироваться, опасаясь мятежа — Макгрегор

16:32 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается мятежа среди военных, поэтому не дает им возможности собираться в большие группы. Такую оценку высказал бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Они (руководство ВСУ — прим. ТАСС) сокращают группы военных до трех-четырех человек в каждой, чтобы избежать крупных формирований, которые могут организовывать бунт», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он также подчеркнул, что причиной этого стало недоверие военных по отношению к своему руководству, которое посылает их на смерть. «Это ужасная ситуация. Людей просто кидают в так называемую мясорубку <…>. Я думаю, что такая ситуация продолжится, а может, даже ухудшится», — добавил полковник.

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