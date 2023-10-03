Азербайджанские силовики задержали бывших руководителей НКР
20:00 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян задержаны Службой государственной безопасности Азербайджана. Об этом сообщило азербайджанское агентство АПА.
По данным агентства, они доставлены в Баку.
Ранее власти Азербайджана сообщали о задержании бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента НКР Давида Бабаяна, а также об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Карабахе Давида Манукяна и экс-главы правительства НКР Рубена Варданяна.
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