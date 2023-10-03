Помощь Киеву может предотвратить более крупный конфликт с участием ВС США — Белый дом
21:20 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оказание Вашингтоном помощи Киеву, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских военных. С таким утверждением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, «противодействие способности» России вести военные действия с Украиной «может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск».
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