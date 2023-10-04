Россияне смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибывающие в Таиланд россияне смогут увеличить период безвизового пребывания до 60 дней. Это следует из решения иммиграционной службы страны, которое передал ТАСС генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

«Приказом начальника Иммиграционной службы Таиланда от 27 сентября 2023 года No. 242/2566, регулирующим иммиграционные правила, с 30 сентября 2023 года введен новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России. С указанной даты граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней», — говорится в документе.