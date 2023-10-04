Германия направит Украине дополнительные системы ПВО для защиты экспорта зерна — Bloomberg

20:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин планирует поставить Киеву дополнительные системы ПВО для защиты экспорта украинского зерна. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Германия рассчитывает направить Украине одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более десятка зенитных самоходных установок Gepard. Вооружения должны будут прибыть на Украину до конца этого года и обеспечить прикрытие для грузов, которые направляются с Украины в Румынию, указали собеседники агентства.