Байден отказался уточнить, обещал ли Зеленскому поставить ракеты ATACMS

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден отказался уточнить, обещал ли он украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставить тактические ракеты ATACMS.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, обещал ли он президенту Украины во время переговоров предоставить Киеву ATACMS, глава вашингтонской администрации подчеркнул: «Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали».