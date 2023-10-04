0
0
57
НОВОСТИ

Байден отказался уточнить, обещал ли Зеленскому поставить ракеты ATACMS

21:40 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден отказался уточнить, обещал ли он украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставить тактические ракеты ATACMS.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, обещал ли он президенту Украины во время переговоров предоставить Киеву ATACMS, глава вашингтонской администрации подчеркнул: «Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 04.10.2023
Власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов — Трюдо
0
31
21:15 04.10.2023
Bild: Германия не собирается поставлять Украине ракеты Taurus в ближайшем будущем
0
120
20:55 04.10.2023
В новых регионах РФ, когда они были частью Украины, истреблялась русская культура — Путин
0
136
20:41 04.10.2023
Германия направит Украине дополнительные системы ПВО для защиты экспорта зерна — Bloomberg
0
159
20:23 04.10.2023
Украинский беспилотник упал в селе Горналь Курской области, пострадавших нет
0
183
20:00 04.10.2023
Один из лидеров "Альтернативы для Германии" госпитализирован после нападения
0
206
19:45 04.10.2023
Пентагон посчитал бойцов "Вагнера" в Сирии
0
220
19:25 04.10.2023
США передали Украине конфискованные у Ирана патроны
0
221
18:58 04.10.2023
США пытались сорвать председательство РФ на встрече «ядерной пятерки» — дипломат РФ
0
273
18:23 04.10.2023
ФИФА допустила сборные России до 17 лет до международных турниров
0
282

Возврат к списку