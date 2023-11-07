Необходимо ужесточить контроль за принятием в гражданство РФ — глава МВД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль при принятии иностранцев в российское гражданство необходимо ужесточить, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, представляя личному составу новых руководителей ведомства по Чечне и Оренбургской области.

«Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе — на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию», — сказал министр.

По словам Колокольцева, требуются дополнительные меры по выявлению лиц, которые уклоняются от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования, а лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, их правовые статусы — аннулировать.