Герман Греф предрек радикальную смену бизнес-модели всех компаний в направлении человекоцентричности

14:50

Бизнес-модель всех компаний в мире будет радикально изменена в направлении человекоцентричности, и это в первую очередь касается финансового сектора. Такую точку зрения высказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время пленарной дискуссии «Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?» на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Как отметил Герман Греф, 7 ноября на заседании Наблюдательного совета Сбербанка была утверждена новая стратегия развития банка до 2026 года, которая радикально отличается от всех предыдущих. В ее основе лежит построение человекоцентричного бизнеса и компании. Ни одна коммерческая корпорация в мире пока не заявила о таком подходе – Сбер стал первым, и эта задача мотивирует всю команду, подчеркнул Герман Греф. Чтобы объяснить смысл нового подхода, он привел пример из здравоохранения.

«Пациентоцентричный подход означает, что все вращается вокруг пациента: пациент приходит в клинику, и ему быстро оказывают качественную помощь, – отметил Герман Греф. – В человекоцентричном подходе главная задача – сделать так, чтобы человека не сделать пациентом. И главный KPI – стал человек пациентом или нет. Это радикально меняет подход и мотивацию врачей. Сверхсложная задача, но технологическая база для этого готова. Пройдет три-пять лет – это точно будет реализовано. Нам надо здесь не отстать. И я думаю, что в этом направлении будет изменена радикально бизнес-модель всех компаний в мире. Это касается в первую очередь финансового сектора».

В качестве еще одного примера актуальности вложений в технологии искусственного интеллекта Герман Греф рассказал, как своевременное обращение клиентки банка в телемедицинский сервис СберЗдоровье помогло спасти жизнь ее двухлетнему ребенку. Женщина пришла в офис Сбера за банковскими услугами. Клиентский менеджер увидела, что она нервничает, и спросила, что случилось. Оказалось, что ребенку уже 10 дней не могут сбить 40-градусную температуру. Врач СберЗдоровья диагностировал опасный синдром Кавасаки, который без правильного лечения всего за несколько дней мог привести к летальному исходу. Лечение вовремя подействовало, ребенок выздоровел.

Сегодня искусственный интеллект используется в большинстве бизнес-процессов и клиентских путей Сбера. Сбер – единственная компания в мире, которая может выдавать кредиты юрлицам полностью без участия человека, когда все решения принимает искусственный интеллект, подчеркнул Герман Греф. Такой кредит выдается за 7 минут. Уже 60% всех кредитов выдается без участия человека. В планах – довести их долю до 100%.

Отвечая на вопрос, что должно сделать государство, чтобы Россия была в числе лидеров в области искусственного интеллекта, Герман Греф сказал, что от государства очень много зависит. Первое и самое главное – постараться эту сферу не зарегулировать. Герман Греф отметил, что в опубликованных ЦБ подходах к этой сфере заложена разумная концепция на основе риск-ориентированного подхода. Важно создавать все условия для развития технологий искусственного интеллекта и не допустить избыточного регулирования, как это произошло в Европе, из-за чего работающие в этой сфере компании перевели свои разработки в юрисдикции других стран и развитие искусственного интеллекта в Евросоюзе остановилось.

По мнению Германа Грефа, для развития искусственного интеллекта в России ключевое значение имеют три составляющие. «Первое – инфраструктура. Нужны огромные мощности и здесь необходима стимулирующая роль государства, – отметил он. – Второе – нужно двигать вперед науку. Это очень дорогая история. Модели предоставляются в открытое пользование, и инференс, то есть их использование всеми пользователями, – огромные деньги для владельца. Требуются очень серьезные исследования с точки зрения оптимизации моделей. Нужно включение науки, и Академии наук, и всех усилий, чтобы это сделать. У нас есть Институт развития искусственного интеллекта, который занимается фундаментальными исследованиями в области математики, мы оптимизируем модели».

«И третье – само регулирование, – добавил Герман Греф. – Поддержка государства, понимание того, что эта технология важна во всех сферах жизни без исключения. Без ошибок невозможно будет пройти. Но мне кажется, что в России сейчас правильная атмосфера для этого. Ни одна компания не может с этим самостоятельно справиться. Мы бы ничего не сделали в медицине, если бы не было Москвы. Огромная поддержка со стороны правительства. Премьер-министр сам лично контролирует и сам в это вкладывается. Президент каждый год участвует в конференции по искусственному интеллекту. Это огромный драйвер для всей науки, для инженеров, для всех».

В завершение Герман Греф отметил, что внутрироссийская конкуренция в сфере технологий искусственного интеллекта заключается не в самом создании больших моделей, а в том, как их будут применять. Небольшие банки будут что-то делать быстрее, чем большие. И эта конкуренция делает финансовый сектор очень интересным. Сбер открыл все свои продукты другим банкам, и сейчас идет масштабная работа по кооперации между ними.