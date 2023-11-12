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НОВОСТИ

Шольц собирается «вновь и вновь» говорить с Путиным

20:35 12.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым и намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — заявил глава правительства ФРГ, отвечая на вопросы редакции газеты Heilbronner Stimme. «Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск...», — утверждал канцлер.

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