Сергей Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов
10:00 15.11.2023
В Москве в нынешнем году уже введены в эксплуатацию более 90 социальных объектов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, более половины из них были возведены за счет внебюджетных источников. «Построили 39 детских садов и 20 школ, - констатировал глава горда в Telegram. - Половину – в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда. Открыли многофункциональный кластер «Ломоносов» – флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы». Возвели 16 объектов здравоохранения, в том числе два корпуса «Научного центра неврологии», флагманский центр ГКБ №15 имени Филатова, девять детских и взрослых поликлиник».
Также, по данным градоначальника, удалось дострить 16 спортивных объектов, например, многофункциональный комплекс в Некрасовке, ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в районах Внуково и Крюково. Кроме того, открыты два культурно-просветительских объекта - павильон «АТОМ» на ВДНХ и досуговый центр в районе Теплый Стан.
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