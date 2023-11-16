Автобусный перевозчик объявил о приостановке рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобусный перевозчик Lux Express приостановил рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург с 18 ноября 2023 года на неопределенный срок в связи с закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на официальной странице перевозчика во ВКонтакте.

«В связи с закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии с 18 ноября Lux Express приостанавливает перевозки по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург на неопределенный срок», — отмечается в сообщении.