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Любая другая страна была бы под санкциями за то, что делает Израиль в Газе — МИД Иордании

11:20 17.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любая другая страна, которая сделала бы лишь часть того, что сейчас осуществляет Израиль в секторе Газа, уже была бы под международными санкциями. Об этом заявил в четверг вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади.

«Любая другая страна в мире, которая сделала бы хотя бы часть того, что делает Израиль [в секторе Газа], уже оказалась бы под санкциями», — заявил он в интервью телеканалу CNN. «Это не самооборона. Это грубая уродливая месть, и мир обязан остановить ее», — отметил ас-Сафади.

Он также добавил, что, по его мнению, доказательства Израиля того, что ХАМАС якобы использует больницу «Аш-Шифа» как командный пункт, «просто смешные» и являются «оскорблением работы разведки».

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