Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования — Минспорт РФ
15:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не отказывается от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и готова осуществить его до конца года в случае определения универсальной формулы финансирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.
«В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA, — сказали в пресс-службе. — В качестве основания для формирования ежегодного бюджета агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны».
Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 45 государств. Не поступили взносы от России ($1 267 023), Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443) и Монако ($13 443). Россия заплатила взнос в бюджет WADA за прошлый год в январе 2022 года, за 2021-й — в апреле 2021-го.
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