0
0
24
НОВОСТИ

Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования — Минспорт РФ

15:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не отказывается от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и готова осуществить его до конца года в случае определения универсальной формулы финансирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

«В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA, — сказали в пресс-службе. — В качестве основания для формирования ежегодного бюджета агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны».

Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 45 государств. Не поступили взносы от России ($1 267 023), Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443) и Монако ($13 443). Россия заплатила взнос в бюджет WADA за прошлый год в январе 2022 года, за 2021-й — в апреле 2021-го.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 18.11.2023
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в индийский порт Вишакхапатнам
0
110
14:00 18.11.2023
Около 2,8 тыс. фур скопилось на границе Украины и Польши из-за блокировки КПП
0
191
13:00 18.11.2023
ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ на донецком направлении, противник потерял до 240 военных
0
228
12:30 18.11.2023
Участники АТЭС настроены на проведение реформы ВТО — министерское заявление
0
278
12:00 18.11.2023
Си Цзиньпин выступил против политизации экономических вопросов
0
326
11:30 18.11.2023
Тела двух россиян обнаружены в предгорьях Гималаев на севере Индии
0
383
11:00 18.11.2023
Корабль НОАК применил гидролокатор против австралийских водолазов — вице-премьер Австралии
0
415
10:30 18.11.2023
ПВО сбила беспилотник в Брянской области
0
392
10:00 18.11.2023
Израиль не стал менять перемирие на заложников
0
457
09:30 18.11.2023
МВД России объявило в розыск бывшего замминистра финансов РФ Сергея Алексашенко*
0
521

Возврат к списку