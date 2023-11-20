На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 90,01 руб., евро — до 97,94 руб.

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 коп. и составил 90,01 руб.



Курс евро вырос на 11,5 коп. и составил 97,94 руб.



В свою очередь курс юаня остался прежним — 12,47 руб.



