На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 90,01 руб., евро — до 97,94 руб.
10:10 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро вырос на 11,5 коп. и составил 97,94 руб.
В свою очередь курс юаня остался прежним — 12,47 руб.
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