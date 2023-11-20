Мэр Собянин: Москва – лидер в Европе по числу инновационных электробусов

11:59

Работники транспорта в Москве отмечают профессиональный праздник. По словам главы города Сергея Собянина, поздравившего сотрудников транспортного комплекса, столица РФ стала одним из наиболее удобных для жизни мегаполисов в том числе благодаря их усилиям. «В любой сезон и в любую погоду больше 200 тыс. специалистов трудятся для того, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми. Как результат – москвичи доверяют московскому транспорту, который продолжает динамично развиваться», – отметил глава города в своем поздравлении.

Градоначальник напомнил, что в 2023 году транспортная система столицы продолжала активно развиваться – полностью начала работать Большая кольцевая линия метрополитена, открыты третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров, начала действовать станция метро «Аэропорт Внуково», восстановлены маршруты речного транспорта по Москве-реке, по которой теперь курсируют электрические суда. Продолжается обновление подвижного состава городского транспорта, и на улицах мегаполиса становится все больше электробусов.