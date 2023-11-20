0
0
147
НОВОСТИ

Мэр Собянин: Москва – лидер в Европе по числу инновационных электробусов

11:59 20.11.2023

Работники транспорта в Москве отмечают профессиональный праздник. По словам главы города Сергея Собянина, поздравившего сотрудников транспортного комплекса, столица РФ стала одним из наиболее удобных для жизни мегаполисов в том числе благодаря их усилиям. «В любой сезон и в любую погоду больше 200 тыс. специалистов трудятся для того, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми. Как результат – москвичи доверяют московскому транспорту, который продолжает динамично развиваться», – отметил глава города в своем поздравлении.

Градоначальник напомнил, что в 2023 году транспортная система столицы продолжала активно развиваться – полностью начала работать Большая кольцевая линия метрополитена, открыты третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров, начала действовать станция метро «Аэропорт Внуково», восстановлены маршруты речного транспорта по Москве-реке, по которой теперь курсируют электрические суда. Продолжается обновление подвижного состава городского транспорта, и на улицах мегаполиса становится все больше электробусов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 20.11.2023
Шеф Пентагона обсудит в Киеве вопрос поддержки ВСУ для ведения боев зимой
0
14
13:05 20.11.2023
Дефицит федерального бюджета не превысит 1% ВВП в 2024–2026 гг. — Силуанов
0
44
13:00 20.11.2023
Российские силы уничтожили базу ВСУ под Артемовском
0
49
12:32 20.11.2023
Финляндия готовится полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду — СМИ
0
123
12:20 20.11.2023
ВВС Индии подняли в воздух истребители из-за неопознанного летающего объекта
0
147
12:05 20.11.2023
Трамп, придя к власти, не прекратит конфликт на Украине — Азаров
0
162
12:00 20.11.2023
Азербайджан разоблачает неоколониальную политику Франции на международной арене — Алиев
0
164
11:32 20.11.2023
2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений — Вильфанд
0
182
11:20 20.11.2023
За все время президентства рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня - опрос
0
220
11:05 20.11.2023
Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны достигли соглашения об освобождении заложников
0
219

Возврат к списку