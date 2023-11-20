Российские силы уничтожили базу ВСУ под Артемовском

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

База украинских сил под Артемовском уничтожена ударами российской артиллерии и Воздушно-космических сил, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«В минувшие выходные на артемовском направлении точными ударами нашей артиллерии и ВКС была уничтожена база украинской армии, где уничтожен не только личный состав, но и техника», — сказал Гагин.

Он уточнил, что среди уничтоженных образцов гаубица М777, РСЗО, БМП и колесная техника.