Российские силы уничтожили базу ВСУ под Артемовском
13:00 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
База украинских сил под Артемовском уничтожена ударами российской артиллерии и Воздушно-космических сил, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«В минувшие выходные на артемовском направлении точными ударами нашей артиллерии и ВКС была уничтожена база украинской армии, где уничтожен не только личный состав, но и техника», — сказал Гагин.
Он уточнил, что среди уничтоженных образцов гаубица М777, РСЗО, БМП и колесная техника.
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