В Киеве признали охлаждение отношений с незападными странами из-за позиции Украины по Газе

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение украинского президента Владимира Зеленского следовать произраильской позиции в отношении конфликта вокруг сектора Газа привело к охлаждению отношений Украины с незападными странами, в частности ближневосточными. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

Он признал охлаждение между Украиной и многими незападными государствами в связи с тем, что в вопросе о конфликте в Газе Киев решил следовать позиции Вашингтона. «Это затруднило усилия по расширению коалиции в поддержку Украины в борьбе с Россией», — цитирует издание Подоляка.

The Guardian отмечает, что расширение связей со странами Ближнего Востока с целью поиска поддержки Украины было одной из задач, возложенных на нового министра обороны Рустема Умерова, который был назначен на этот пост в начале сентября.