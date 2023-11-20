В Киеве признали охлаждение отношений с незападными странами из-за позиции Украины по Газе
17:00 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение украинского президента Владимира Зеленского следовать произраильской позиции в отношении конфликта вокруг сектора Газа привело к охлаждению отношений Украины с незападными странами, в частности ближневосточными. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.
Он признал охлаждение между Украиной и многими незападными государствами в связи с тем, что в вопросе о конфликте в Газе Киев решил следовать позиции Вашингтона. «Это затруднило усилия по расширению коалиции в поддержку Украины в борьбе с Россией», — цитирует издание Подоляка.
The Guardian отмечает, что расширение связей со странами Ближнего Востока с целью поиска поддержки Украины было одной из задач, возложенных на нового министра обороны Рустема Умерова, который был назначен на этот пост в начале сентября.
НОВОСТИ
- 17:45 20.11.2023
- Сбер: AI Journey 2023 станет доступной для глухих и слабослышащих
- 17:32 20.11.2023
- Выборы в РФ, США и на Тайване могут усугубить ситуацию в Сербии — Вучич
- 17:12 20.11.2023
- США ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации — Нарышкин
- 16:55 20.11.2023
- Сбер может применить искусственный интеллект для расшифровки египетских манускриптов
- 16:45 20.11.2023
- Финансовый эффект от GigaChat для Сбера в 2024 году составит не менее 10 млрд. руб
- 16:32 20.11.2023
- Греция не уступит Турции своих суверенных прав в Эгейском море — кабмин
- 16:12 20.11.2023
- Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены
- 16:00 20.11.2023
- Объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95% — Белоусов
- 15:40 20.11.2023
- Одиннадцать проектов Сбера получили инвестиционную премию Investment Leaders Award
- 15:32 20.11.2023
- Средства ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА, перехватили три снаряда HIMARS
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать