0
0
107
НОВОСТИ

В Киеве признали охлаждение отношений с незападными странами из-за позиции Украины по Газе

17:00 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение украинского президента Владимира Зеленского следовать произраильской позиции в отношении конфликта вокруг сектора Газа привело к охлаждению отношений Украины с незападными странами, в частности ближневосточными. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

Он признал охлаждение между Украиной и многими незападными государствами в связи с тем, что в вопросе о конфликте в Газе Киев решил следовать позиции Вашингтона. «Это затруднило усилия по расширению коалиции в поддержку Украины в борьбе с Россией», — цитирует издание Подоляка.

The Guardian отмечает, что расширение связей со странами Ближнего Востока с целью поиска поддержки Украины было одной из задач, возложенных на нового министра обороны Рустема Умерова, который был назначен на этот пост в начале сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:45 20.11.2023
Сбер: AI Journey 2023 станет доступной для глухих и слабослышащих
0
8
17:32 20.11.2023
Выборы в РФ, США и на Тайване могут усугубить ситуацию в Сербии — Вучич
0
66
17:12 20.11.2023
США ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации — Нарышкин
0
206
16:55 20.11.2023
Сбер может применить искусственный интеллект для расшифровки египетских манускриптов
0
119
16:45 20.11.2023
Финансовый эффект от GigaChat для Сбера в 2024 году составит не менее 10 млрд. руб
0
140
16:32 20.11.2023
Греция не уступит Турции своих суверенных прав в Эгейском море — кабмин
0
156
16:12 20.11.2023
Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены
0
213
16:00 20.11.2023
Объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95% — Белоусов
0
184
15:40 20.11.2023
Одиннадцать проектов Сбера получили инвестиционную премию Investment Leaders Award
0
202
15:32 20.11.2023
Средства ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА, перехватили три снаряда HIMARS
0
203

Возврат к списку