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НОВОСТИ

Зеленский отверг идею переговоров с РФ, несмотря на тяжелое положение ВСУ

09:00 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения.

«На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — заявил он в интервью газете The Sun.

Зеленский считает, что Россия на данный момент не желает окончания войны, поэтому нельзя говорить о заключении мира «любой ценой».

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