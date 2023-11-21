Пескову не известно о том, чтобы Адама Кадырова представляли к госнаградам

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову не известно о том, чтобы Адам Кадыров — сын руководителя Чечни — был представлен к каким-либо государственным наградам.

«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли Адам Кадыров быть награжден не только на региональном уровне, но и президентом России.