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Пескову не известно о том, чтобы Адама Кадырова представляли к госнаградам

13:32 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову не известно о том, чтобы Адам Кадыров — сын руководителя Чечни — был представлен к каким-либо государственным наградам.

«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли Адам Кадыров быть награжден не только на региональном уровне, но и президентом России.

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