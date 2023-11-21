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Украинский беспилотник уничтожен над Ростовской областью

14:12 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — сообщили там.

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