Экс-главу УСБ СК Максименко, осужденного за коррупцию, нашли мертвым в колонии
14:32 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаил Максименко умер в колонии, где отбывал 13-летний срок заключения за превышение должностных полномочий и получение двух взяток, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«В одной из российских колоний без признаков жизни был найден Михаил Максименко, отбывающий наказание за коррупцию. Тело осужденного нашли в комнате для хранения вещей», — рассказал собеседник агентства. Причины произошедшего устанавливаются.
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