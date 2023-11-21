Лидеры БРИКС призвали к гуманитарному перемирию в Газе - заявление
18:50 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы призвали к немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, — сказано в документе. — Мы подтвердили нашу решительную поддержку региональных и международных усилий, направленных на достижение немедленного прекращения боевых действий, обеспечение защиты гражданского населения и предоставление гуманитарной помощи».
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