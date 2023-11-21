Лидеры БРИКС призвали к гуманитарному перемирию в Газе - заявление

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран БРИКС призвали к скорейшему прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и установлению гуманитарного перемирия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по Ближнему Востоку.

«Мы призвали к немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, — сказано в документе. — Мы подтвердили нашу решительную поддержку региональных и международных усилий, направленных на достижение немедленного прекращения боевых действий, обеспечение защиты гражданского населения и предоставление гуманитарной помощи».