16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на краснолиманском направлении до 280 военнослужащих, а также 2 бронемашины, сообщили в Минобороны (МО) России.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, — проинформировали в ведомстве. — Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 280 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля».