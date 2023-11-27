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ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 280 человек — МО РФ

16:00 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на краснолиманском направлении до 280 военнослужащих, а также 2 бронемашины, сообщили в Минобороны (МО) России.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, — проинформировали в ведомстве. — Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 280 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля».

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