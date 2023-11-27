ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 280 человек — МО РФ
16:00 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на краснолиманском направлении до 280 военнослужащих, а также 2 бронемашины, сообщили в Минобороны (МО) России.
«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, — проинформировали в ведомстве. — Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 280 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля».
Новости
- 16:32 27.11.2023
- Провал наступления Киева даже с оружием НАТО показал, что нельзя недооценивать РФ — генсек
- 16:12 27.11.2023
- В Кремле «отметают» возможность обратной долларизации внешней торговли РФ
- 16:07 27.11.2023
- Исследование Сбера: доля заемщиков, игнорирующих просрочку, сократилась вдвое
- 15:32 27.11.2023
- Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться там — Песков
- 15:12 27.11.2023
- Дональд Туск уже сформировал альтернативное правительство Польши — политик
- 15:00 27.11.2023
- В Керченском проливе при шторме погиб моряк, еще один пострадал в порту Тамань на Кубани
- 14:40 27.11.2023
- Отель курорта Сбера «Манжерок» признан лучшим горнолыжным отелем страны
- 14:32 27.11.2023
- Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на юге РФ
- 14:12 27.11.2023
- Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
- 14:00 27.11.2023
- России на фоне санкций нужно развивать порты с прямым выходом к океану — Кремль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать