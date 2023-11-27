Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью
22:40 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Рязанской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — сообщили там.
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