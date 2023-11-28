Масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов остаются высокими — ЦБ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов по-прежнему находятся на высоком уровне. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции ЦБ «Фокус на клиента».

«Мы видим, что масштабы мисселинга, недобросовестных продаж, сокращаются, но, к сожалению, остаются высокими», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что для игроков финансового рынка должна быть важна не только «прибыль здесь и сейчас, а создание доверия на рынке и долгосрочной лояльности клиентов».