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Масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов остаются высокими — ЦБ

11:32 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов по-прежнему находятся на высоком уровне. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции ЦБ «Фокус на клиента».

«Мы видим, что масштабы мисселинга, недобросовестных продаж, сокращаются, но, к сожалению, остаются высокими», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что для игроков финансового рынка должна быть важна не только «прибыль здесь и сейчас, а создание доверия на рынке и долгосрочной лояльности клиентов».

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