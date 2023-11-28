Банки РФ вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии — Набиуллина

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму и настало время думать о развитии, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции ЦБ «Фокус на клиента».

«Банки вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии», — сказала она. Набиуллина подчеркнула, что «важна не только прибыль здесь и сейчас, но важно создание доверия на рынке и долгосрочная лояльность потребителей», что является необходимым условием для финансовой устойчивости компаний и сектора.

По данным ЦБ, с начала года сектор уже заработал 2,9 трлн руб. По итогам десяти месяцев 2023 года количество прибыльных банков составило 284 (88%) с долей в активах сектора 99%. В Банке России ожидают, что прибыль банков РФ по итогам этого года может составить около 3 трлн рублей.