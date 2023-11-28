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НОВОСТИ

Зюганов заявил, что Совет Федерации 13 декабря объявит о выборах президента РФ

13:20 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит о президентских выборах, которые должны пройти в марте следующего года. С таким утверждением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», — сказал он журналистам.

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