Европарламент обеспечит постоянное присутствие своих представителей в Киеве
14:12 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент (ЕП) и Верховная рада подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит, в частности, организовать постоянное присутствие его представителей в Киеве. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола на совместной со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком пресс-конференции после подписания документа в Брюсселе.
«Несколько секунд назад мы подписали новый меморандум о взаимопонимании для демократической поддержки со стороны нашего парламента. Это важный и символический шаг для укрепления наших отношений. Это также практический путь, посредством которого мы поможем Украине готовиться к членству. Это партнерство будет усилено нашим решением обеспечить постоянное присутствие в Киеве», — сказала она.
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