НАТО должна готовиться к усилению боевых действий на Украине — генсек
16:12 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к усилению боевых действий на украинской территории, в связи с чем активизировать военные поставки Киеву. Соответствующее заявление он сделал по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.
«Мы, безусловно, обсудим ситуацию на Украине. Мы видим интенсивные боевые действия на украинской земле и серии ударов беспилотников. Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами — членами НАТО помощи Киеву», — сказал Столтенберг.
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