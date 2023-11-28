На Западе заменяют нормальное образование «гендерными» и иными лженауками — Путин
17:10 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны сейчас фактически отменяют классическое гуманитарное образование, заменяя его «гендерными» и другими лженауками, отметил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
«На Западе сейчас практикуют не только политику культуры отмены, но и фактически отмену гуманитарного образования. В результате примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы просто выбрасываются из западных учебных форматов, заменяются какими-то „гендерными“ или тому подобными науками, лженауками», — сказал глава государства.
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