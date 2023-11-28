Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России — Путин
17:20 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, на поддержку семьи должны быть ориентированы все сферы государственного управления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
«Многодетность, большая семья должны стать новым образом жизни для всех народов России, а семья — это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности. Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение», — указал глава государства.
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